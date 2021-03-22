ЕС ввел санкции против двух чеченских силовиков

Вадим Карасев

Абузайд Висмурадов Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

ЕС ввел санкции против двух силовиков из Чечни: вице-премьера республики, командира подразделения «Терек» Абузайда Висмурадова и экс-начальника полиции в городе Аргун Аюба Катаева. Об этом пишет РИА Новости.

Всего ЕС вводит санкции против 11 лиц и четырех организаций. Их обвиняют в нарушении прав человека в мире, в том числе в «преследовании чеченских представителей ЛГБТ».

Ранее Совет министров иностранных дел ЕС также утвердил санкции против 11 человек, включая граждан России, Китая и Ливии, за нарушения прав человека. Имена россиян, которых коснутся новые ограничения, не называются.

15 марта «Новая газета» опубликовала вторую часть расследования о казнях в Чечне. В ней бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев рассказал об обстоятельствах якобы убийства как минимум 13 человек из «списка 27». В Кремле, комментируя публикации, заявили, что статьи СМИ о массовых внесудебных расправах в Чечне не могут рассматриваться как доказательство.