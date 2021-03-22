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Фаворитка шоу «Холостяк» Мария Вебер высказалась о романе с Тимати

Фаворитка шоу «Холостяк» Мария Вебер высказалась о романе с Тимати

О том, что Мария Вебер станет участницей шоу «Холостяк» «NewsTes.ru» написал задолго до премьеры. И во время первого выпуска было видно, что 22-летняя модель покорила сердце Тимати. Позже в Сети стали появляться их совместные фото на Мальдивах. Так верно ли считать, что победитель уже известен?

Вебер буквально забросали вопросами в социальных сетях о статусе ее отношений с Тимати. Девушка уже несколько дней проводит с рэпером на Мальдивах и не стесняется демонстрировать это на публику. Впервые Мария сама прокомментировала эту историю.

«Тимур пригласил меня на серфкэмп, так как знал, что я очень хочу научиться серфингу и этот спорт мне по душе. И, признаться честно, это путешествие — лучшее, что случилось со мной за последнее время. Наконец-то я покорила волну», — говорит Вебер.

К слову, в премьерной серии Мария вышла к Тимуру первой и преподнесла ему в подарок серф. Яркая внешность, ценный подарок сделали свое дело – и вот она уже на Мальдивах. Но что же об этом думают подписчики?

«А то, что люди себе допридумывали, пусть останется вместе с ними. Покажите мне человека, который отказался бы в морозный март поехать кататься на серфе?» — оправдалась Вебер.

По ее словам, участие в съемках было для нее большим опытом, но если бы ей снова предложили прийти на проект, то он бы ответила «тысячу раз да!».

Напомним, по условиям шоу победительнице и главному герою нельзя показываться вместе после окончания. За это полагается штраф в несколько миллионов рублей.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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