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Филипп Киркоров не узнал Ольгу Бузову в костюме Розовой Пантеры в шоу «Маска»

Как сообщает портал spb.tsargrad.tv, в новом сезоне шоу «Маска» продолжают кипеть страсти, ведь все больше героев открывают свои лица. Так в последнем выпуске проекта маску сняла Розовая Пантера. Под ярким костюмом оказалась популярная ведущая и певица Ольга Бузова.

В сети уже давно муссировались слухи о том, что одной из участниц проекта является Бузова. Поклонники шоу совсем недавно требовали, чтобы жюри разоблачило именно Розовую Пантеру, ведь зрители были уверены в том, что там близкая подруга Киркорова. В новом выпуске Бузова спела хит 90-х группы Aqua – Barbie Girl, однако не произвела впечатление на жюри. Поэтому маску пришлось снимать именно ей.

Все были в шоке, особенно Филипп Киркоров и Регина Тодоренко. Регина вместе с Ольгой готовилась к гала-кнцерту “Ледникового периода” и подумать не могла, что Ольга одна из участниц шоу “Маска”. Правда, больше всего досталось Киркорову.

«Мне было так сложно спрятать мой узнаваемый и потрясающий вокал под маской. Пришлось использовать к субтонам и мелизмам. А ты, Филипп, как ты меня, свою музу, свою девочку не узнал? Сколько было подсказок».

Еще в проекте осталось 10 масок, которые жюри предстоит разгадать.

Сообщение Филипп Киркоров не узнал Ольгу Бузову в костюме Розовой Пантеры в шоу «Маска» появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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