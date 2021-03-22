Финансовый гороскоп на апрель 2021 года

Вадим Карасев

Деньги — это то, без чего невозможно комфортно жить. Именно поэтому астрологи советуют обращать внимание на их советы финансового гороскопа, чтобы в апреле денежная удача была всегда рядом с вами.

В апреле нас ждет завершение самого благоприятного периода 2021 года. Произойдет это 27 числа, когда Плутон станет ретроградным. Это значит, что последние дни апреля могут быть крайне опасными и непредсказуемыми, особенно в сфере работы, бизнеса и финансов. Будьте осторожнее с деньгами в этот период. Постарайтесь завершить все самое важное до 27 числа, пока у вас будет много удачи и поддержки со стороны звезд и планет.

Овен

Овнам стоит избавиться от привычек, разрушающих жизнь и отдаляющих их от успеха. В апреле важно становиться лучшей версией себя. Финансовый успех этих людей будет напрямую зависеть от них самих, а не от случайностей или удачи. Это то самое время, когда Овнам следует взять себя в руки и показать миру свое желание и рвение к успеху. Наибольший успех может ожидать бизнесменов, спортсменов, менеджеров по продажам. Астрологи советуют ставить перед собой новые цели.

Телец

В финансовой сфере редко бывают друзья и товарищи. В основном там присутствуют только враги или конкуренты. В апреле Тельцам стоит заняться поисками соратников, помощников и новых наставников. Выбирать лучше из представителей самых искренних Знаков Зодиака. Астрологи советуют не терять в апреле чужое уважение и статус, ведь они могут уже никогда не вернуться обратно. Тельцам необходимо поступать по совести, какой бы сложной ни была ситуация.

Близнецы

Деньги любят Близнецов, особенно сейчас, когда продолжается самый благоприятный период года. Этим людям стоит заниматься новыми делами, ставить перед собой новые цели. Очень важно оставаться позитивными и не переживать по мелочам. В этом им помогут специальные практики и советы. В апреле можно совершать дорогостоящие приобретения, обновлять гардероб и дарить подарки близким людям. Деньги могут сделать Близнецов счастливыми.

Рак

В апреле, особенно в последние четыре дня, Ракам стоит помнить о законе бумеранга. Нельзя делать ничего плохого окружающим, если не хочется получить проблемы в финансовой сфере. Самые добрые и отзывчивые представители Знака смогут разбогатеть и обрести вдохновение. Направив вектор мыслей в русло позитива, Раки обеспечат себя финансовой удачей на долгий срок.

Лев

Львам для совершения финансового и карьерного прорыва в апреле стоит в первую очередь избавиться от комплексов, повысить самооценку. Пять простых способов помогут это сделать в кратчайшие сроки. В таком состоянии будет проще принимать решения и производить впечатление на клиентов, партнеров по бизнесу и потенциальных работодателей. Деньги польются рекой, если Львы смогут показать себе и окружающим, что они этого достойны.

Дева

Начало и середина месяца будут для Дев максимально благоприятными в сфере денег. Можно открывать новый бизнес, совершать покупки, делать ремонт. После 25 апреля у Дев может начаться черная полоса, причем не только в денежной сфере, но и во всех остальных. Им стоит помнить о семи неожиданных способах наладить жизнь, когда все идет наперекосяк. Важно помнить также о том, что успех в финансовой сфере приведет к улучшению ситуации в любви.

Весы

У Весов в апреле ожидается очень продуктивное время. Им не стоит оставаться в своей зоне комфорта, если они хотят достичь больших успехов в работе, бизнесе и в финансовой сфере в целом. Наступает время, когда нужно мыслить быстро, принимать решения уверенно, направив вектор мыслей в сторону саморазвития. В апреле Весам удастся урегулировать разногласия в коллективе. Это очень хорошо скажется на продуктивности. В апреле можно будет стать лучшей версией себя.

Скорпион

Динамика второго месяца весны будет запредельной, поэтому многим представителям этого Знака придется бороться с усталостью. Пять простых способов помогут быстро вернуть жизненную энергию, направленную в работу и дела. Деньги любят Скорпионов, а в апреле они их будут стремиться к ним с удвоенной силой. Можно ждать случайных поступлений денежных средств, очень выгодных сделок и встреч с приятными вдохновляющими людьми.

Стрелец

Стрельцам стоит помнить о пяти золотых правилах притяжения финансового успеха. Без них стать богаче будет невероятно сложно. Они существенно облегчат путь к денежному Олимпу и помогут Стрельцам повысить продуктивность. В коллективе в конце апреля на них может оказываться дополнительное давление — будет много просьб и изменений в правилах. Если захочется произвести впечатление на клиентов, нужно будет стать более искренними. Честность — друг богатства.

Козерог

Жизнь Козерогов, в том числе и финансовая, может круто измениться в этом месяце. Скорее всего, изменится она в лучшую сторону, так что следует помнить о приметах на счастье. На голову Козерогам могут свалиться деньги, успех, большая удача. Не исключено, что на финансовом поприще эти люди смогут достичь самых амбициозных целей. В этом им поможет обостренная интуиция и врожденная мудрость. Главное сейчас — не слушать непрошеных советов.

Водолей

По мнению экспертов сайта dailyohoro.ru , апрель — идеальное время для исполнения желаний. Звезды на стороне представителей этого Знака, поэтому удача будет с ними на протяжении почти всего месяца. Ускорить процесс достижения целей поможет методика «Свиток желаний». Водолеи могут отправляться в командировки, совершать внеплановые покупки, тратить средства на развлечения и отдых. В апреле с одинаковым успехом можно как отдохнуть, так и заработать много денег, добиться повышения в должности.

Рыбы

Рыбам астрологи советуют пользоваться их зодиакальными аффирмациями на успех. Они помогут победить неуверенность, страхи и настроиться на нужную волну. В апреле будет непросто достичь состояния потока, но по его достижении Рыбам удастся остаться в этом состоянии надолго. Это идеальный период для творческой работы, решения организационных вопросов и обращений в суд. Можно тратить деньги на приобретение новых навыков.