Глава аппарата Госдумы Воронова покинет пост

Влада Некрасова

Глава аппарата Госдумы Татьяна Воронова покинет свой пост и перейдет на работу в компанию "Новатэк", вместо неё будет назначен первый зампред аппарата Игорь Дивейкин, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.





"Сегодня на заседании комитета по контролю и регламенту, а затем на Совете Думы будет рассмотрен об освобождении Татьяны Геннадьевны Вороновой от должности руководителя аппарата Государственной Думы и назначении на эту должность Дивейкина Игоря Николаевича, который сейчас является первый замруководителя аппарата (ГД)", - сказал Володин журналистам.