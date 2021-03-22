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Глава аппарата Госдумы Воронова покинет пост

Глава аппарата Госдумы Воронова покинет пост
Глава аппарата Госдумы Татьяна Воронова покинет свой пост и перейдет на работу в компанию "Новатэк", вместо неё будет назначен первый зампред аппарата Игорь Дивейкин, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.


"Сегодня на заседании комитета по контролю и регламенту, а затем на Совете Думы будет рассмотрен об освобождении Татьяны Геннадьевны Вороновой от должности руководителя аппарата Государственной Думы и назначении на эту должность Дивейкина Игоря Николаевича, который сейчас является первый замруководителя аппарата (ГД)", - сказал Володин журналистам.

Политика

По материалам: ria.ru
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