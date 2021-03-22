Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Глава Минздрава Туниса привился «Спутником V»

Глава Минздрава Туниса привился «Спутником V»Фото: ZOUBEIR SOUISSI / Reuters

Глава Минздрава Туниса Фаузи Мехди привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается в пресс-релизе министерства, передает РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, министр получил первый укол вакцины в пригороде столицы Туниса Арьяне. По словам Мехди, с начала общенациональной кампании по вакцинации в стране, которая стартовала 13 марта, от коронавируса привились более 12 тысяч человек.

Минздрав Туниса зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в январе. Регистрация препарата была выдана на основе оценки результатов клинических испытаний вакцины и осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Александр Хинштейн предрек новые задержания губернаторов
Александр Хинштейн предрек новые задержания губернаторов
Лукашенко считает идеологию фашизма чуждой жителям Белоруссии
Лукашенко считает идеологию фашизма чуждой жителям Белоруссии
Мишустин обсудит в Москве с премьером Казахстана темы двусторонних связей и ЕАЭС
Мишустин обсудит в Москве с премьером Казахстана темы двусторонних
Трамп создает собственную соцсеть
Трамп создает собственную соцсеть
Житель Петербурга зарезал 16-летнего подростка ночью
Житель Петербурга зарезал 16-летнего подростка ночью
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Депутат умерла во время перелета из Кубы в Германию
Депутат умерла во время перелета из Кубы в Германию
Лавров раскрыл суть западной дипломатии
Лавров раскрыл суть западной дипломатии
Глава Минздрава Туниса привился «Спутником V»
Глава Минздрава Туниса привился «Спутником V»
Названо имя украинского бойца, погибшего возле Шумов на Донбассе
Названо имя украинского бойца, погибшего возле Шумов на Донбассе
Экономист подсказал способ выгодно инвестировать пять тысяч рублей
Экономист подсказал способ выгодно инвестировать пять тысяч рублей
Дмитрий Шепелев похвастался первым важным достижением сына в спорте
Дмитрий Шепелев похвастался первым важным достижением сына в спорте

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Покинувший Вашингтон посол России прокомментировал приглашение в Москву
Покинувший Вашингтон посол России прокомментировал приглашение в
В Испании легализовали эвтаназию
В Испании легализовали эвтаназию
Семен Трескунов о Дане Милохине: «Мне не кажется он образованным человеком, с которым можно поговорить»
Семен Трескунов о Дане Милохине: «Мне не кажется он образованным
Владимир Жириновский призвал нанести превентивный удар по базам ВС Украины в Донбассе
Владимир Жириновский призвал нанести превентивный удар по базам ВС

Еще по теме

Еще одна страна зарегистрировала вакцину «Спутник V»
Глава МИД Венгрии привился «Спутником V»
Гинцбург сравнил эффективность «Спутника V» для разных возрастных категорий
Семь миллионов человек привились «Спутником V»