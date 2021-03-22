Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Главный конкурент «Газпрома» усилился чиновником из Госдумы

Главный конкурент «Газпрома» усилился чиновником из ГосдумыФото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Главный конкурент «Газпрома» на отечественном рынке, компания «Новатэк», усилилась чиновником из Госдумы, главой аппарата нижней палаты парламента Татьяной Вороновой, сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Отмечается, что Воронова станет топ-менеджером «Новатэка», однако конкретная должность, которую она займет, не называется.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Европарламент назвал санкции Китая неприемлемыми
Европарламент назвал санкции Китая неприемлемыми
Известный российский ведущий прослыл стариком из-за молодой жены
Известный российский ведущий прослыл стариком из-за молодой жены
Способность русского мата передавать множество смыслов восхитила иностранцев
Способность русского мата передавать множество смыслов восхитила
Противники прививок приняли «лысого из Brazzers» за доктора
Противники прививок приняли «лысого из Brazzers» за доктора
Болгария решила выслать двух российских дипломатов
Болгария решила выслать двух российских дипломатов
В США рассказали о скрытых властями полетах НЛО
В США рассказали о скрытых властями полетах НЛО
В НАТО заинтересовались делом «российской шпионской сети»
В НАТО заинтересовались делом «российской шпионской сети»
Главный конкурент «Газпрома» усилился чиновником из Госдумы
Главный конкурент «Газпрома» усилился чиновником из Госдумы
Пенсионный фонд России потребовали ликвидировать
Пенсионный фонд России потребовали ликвидировать
Курс евро поднялся до 89 рублей
Курс евро поднялся до 89 рублей
"Москино" готовит ретроспективу фильмов Станислава Говорухина
"Москино" готовит ретроспективу фильмов Станислава Говорухина
РИА Новости: СМИ назвало опасную стратегическую ошибку США в отношениях с Россией
РИА Новости: СМИ назвало опасную стратегическую ошибку США в

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о коронавирусе
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ

Еще по теме

Совет Госдумы согласился на назначение Вороновой на пост главы аппарата ГД
Аппарат Госдумы возглавила Татьяна Воронова
Источники утверждают, что Воронова из АП скоро возглавит аппарат Госдумы
В Госдуме сменили ответственного за работу с журналистами