Главный конкурент «Газпрома» усилился чиновником из Госдумы

Вадим Карасев

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Главный конкурент «Газпрома» на отечественном рынке, компания «Новатэк», усилилась чиновником из Госдумы, главой аппарата нижней палаты парламента Татьяной Вороновой, сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Отмечается, что Воронова станет топ-менеджером «Новатэка», однако конкретная должность, которую она займет, не называется.