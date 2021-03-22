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Годовалого ребёнка нашли рядом с телом матери в Москве

В столице ребенок в возрасте одного года находился в квартире с мёртвой матерью. Сейчас он госпитализирован в медицинское учреждение, за его жизнь борются врачи.


Такое заявление в воскресенье 21 марта сделала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Информация о том, что годовалый младенец пробыл рядом с умершей матерью несколько суток огласили в средствах массовой информации.

Сейчас выясняются причины смерти женщины.

“Сейчас девочка находится в больнице в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. Я нахожусь на связи с правоохранительными органами, социальными службами”, – сообщила Ярославская для ТАСС.

По ее словам, дело взято на личный контроль.

“Потом нужно решать судьбу ребенка, у нее есть родные”, – сказала Ярославская.

РИА “NEWSTES” писало, ребенок и двое взрослых погибли на днях при пожаре в Воронежской области.

Сообщение Годовалого ребёнка нашли рядом с телом матери в Москве появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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