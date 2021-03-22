Годовалого ребёнка нашли рядом с телом матери в Москве
В столице ребенок в возрасте одного года находился в квартире с мёртвой матерью. Сейчас он госпитализирован в медицинское учреждение, за его жизнь борются врачи.
Такое заявление в воскресенье 21 марта сделала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
Информация о том, что годовалый младенец пробыл рядом с умершей матерью несколько суток огласили в средствах массовой информации.
Сейчас выясняются причины смерти женщины.
“Сейчас девочка находится в больнице в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. Я нахожусь на связи с правоохранительными органами, социальными службами”, – сообщила Ярославская для ТАСС.
По ее словам, дело взято на личный контроль.
“Потом нужно решать судьбу ребенка, у нее есть родные”, – сказала Ярославская.
РИА “NEWSTES” писало, ребенок и двое взрослых погибли на днях при пожаре в Воронежской области.
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