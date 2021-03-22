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Гороскоп Павла Глобы на неделю с 22 по 28 марта 2021 года

Гороскоп Павла Глобы на неделю с 22 по 28 марта 2021 года

Павел Глоба является авторитетным астрологом и историком. Его огромный опыт в этой сфере позволяет ему давать полезные советы на будущее. В этот раз дал советы всем Знакам Зодиака на неделю с 22 по 28 число.


Информацией о рекомендациях эксперта поделился портал Woman`s day, на котором собраны все советы для достижения наилучших результатов в любви, в делах, в работе. Эта неделя обещает быть яркой и продуктивной. В конце нас ожидает начало ретроградности Плутона, что может привести к началу полосы проблем для каждого отдельного человека и для человечества в целом.

Овен

В любви наступает время максимальной активности, так что старайтесь заниматься поисками второй половинки. Не забывайте о проверке совместимости. Конец марта очень благоприятен как для поисков любви или начала отношений, так и для совместных дел с супругой или супругом. На работе стоит быть осторожнее с напором. Излишняя агрессия ни к чему хорошему не приведет. Что касается покупок, то это идеальное время для дорогостоящих покупок для дома — можно приобретать мебель, аксессуары, стройматериалы для ремонта и так далее.

Телец

22, 26 и 27 марта — самые яркие и позитивные дни недели для людей этого Знака. Что касается трудностей, то во всех сферах они придут 24 и 28 апреля. В эти дни лучше окружить себя любовью близких и самим начать показывать свои чувства. Можно заняться самоанализом, духовными практиками. На работе и в бизнесе можно попросить помощи коллег. Если вдруг упадет настроение, вернуть его можно будет при помощи семи простых способов. Павел Глоба советует Тельцам не совершать ошибок, так как они могут привести к негативным последствиям.


Близнецы

На этой неделе ночные светила помогут Близнецам очистить их ауру. Чтобы всё было предельно благоприятно, необходимо оставаться активными в делах, в бизнесе и на работе. В любовных делах астролог советует осторожно совершать каждое действие. Необдуманные действия до добра не доведут. Это может спровоцировать скандал или оставить неприятное пятно на репутации Близнецов. В конце недели могут нагрянуть гости. Планеты могут спровоцировать появление на горизонте новых людей, многие из которых окажутся не самыми приятными.

Рак

У Раков самой важной сферой в период с 22 по 28 марта станут семья и любовь. Одиноким Ракам удастся найти вторую половинку, а ускорить процесс поможет следование семи золотым правилам притяжения любви. В работе удастся сделать существенный прорыв и заслужить повышение. Если есть свободные деньги, лучше отдать долги. Если большого внимания требует семья и дом, то лучше временно сделать упор на этих двух сферах, забыв о делах и работе. Павел Глоба советует включить в свою жизнь романтику. Это должно поднять Ракам настроение.

Лев

Звезды и планеты сделают Львов более обаятельными. Это станет великолепным подспорьем в любовной и в деловой сферах. Можно смело ходить на свидания, знакомиться и флиртовать. Большой успех ожидает тех, кто занят поисками новой работы. Возможно, что собеседования на новое место принесут свои плоды. В уже существующих отношениях Львам стоит опасаться своих типичных зодиакальных ошибок. Они могут стать причиной большой ссоры. Также представителям этого Знака стоит быть осторожнее за рулем и во время тренировок.


Дева

Девам в первую очередь стоит избавиться от плохих воспоминаний и настроить энергетику на позитив. В этом им помогут пять действенных способов. Неделя начнется с очень позитивной ноты, потому что звезды будут на их стороне. Необходимо с самого начала уделить время важным делам. Сейчас нельзя допускать ошибок ни в любви, ни в работе, ни в домашних делах. В амурной сфере вовсе лучше будет просто перестать проявлять активность. Возможны ссоры и необоснованные обиды. Не нужно реагировать на это слишком остро.

Весы

Это идеальная неделя для поисков второй половинки. Для ускорения поисков можно воспользоваться медитацией на привлечение любви. Всем, кто находится в поисках, стоит сфокусироваться на создании нового образа. Можно потратиться на новую одежду, прическу. Нужно выглядеть с иголочки, так как в таком случае повышается уверенность. В уже существующих отношениях не стоит забывать про романтику. На работе желательно заниматься простой работой, не принимая важных решений и не подписывая бумаг, особенно в конце недели.

Скорпион

Скорпионам может показаться, что вторая половинка стала какой-то другой. Не нужно пытаться изменить любимого человека, ведь сделать этого все равно не получится. На это стоит закрыть глаза, занявшись делами по дому или работой. В только что начавшихся отношениях лучше не торопить события — это может спугнуть вторую половинку. Пришло время сфокусироваться на работе. Нужно перестать перетягивать на себя чужие проблемы. Желательно на время стать эгоистами, чтобы завершить начатые ранее дела и успеть до дед-лайна.

Стрелец

Стрельцам Павел Глоба советует больше времени проводить на свежем воздухе, встречаться с интересными людьми и посвящать себя любви. Также стоит поменьше общаться с представителями злых Знаков Зодиака. Это будет очень полезным в работе и в процессе поиска второй половинки. Наступает очень благоприятное время для отпуска, творческой работы, дальних путешествий, принятия важных решений. Словом, неделя будет просто волшебной. Особенно стоит выделить 24 и 25 марта. В эти дни Стрельцам улыбнется удача.

Козерог


У Козерогов неделя начнется не с самой приятной ноты. Планеты будут в сильном диссонансе со звездами, поэтому 22 марта можно ожидать потока проблем. Стоит быть осторожнее в общении с людьми. Важно научиться отличать плохих личностей от хороших. В этом Козерогам помогут признаки положительной и отрицательной энергетики человека. Будет непросто справиться с новыми задачами, но Козероги пройдут все жизненные экзамены с отличием. Лучше побольше времени уделять родным и близким. В любви наступает период застоя.

Водолей

Восстановление энергии у Водолеев будет происходить замедленно. Павел Глоба советует больше отдыхать и не переутомляться. Представителям данного Знака стоит активизировать свои зодиакальные источники энергии. В целом период с 22 по 28 марта идеален для работы, но лучше не оставаться в офисе допоздна. Всё хорошо в меру, как говорится. В восстановлении сил прекрасным помощником станет смена обстановки. Можно посещать новые места, заниматься новыми увлечениями и хобби. Одиноким Водолеям стоит заняться поисками второй половинки.

Рыбы

У Рыб наступает идеальное время для поисков новой работы, открытия нового бизнеса и деловой активности в целом. Оставаться в тонусе и в хорошем настроении им поможет следование шести простым жизненным истинам. Полезным будет как живое общение с друзьями, так и общение в социальных сетях. Одинокие Рыбы смогут там найти вторую половинку. В выходные можно заняться шопингом, но лучше брать с собой ограниченную сумму денег, чтобы не соблазняться бесполезными покупками.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
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