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Госдеп обвинил Россию в нанесении авиаударов по Сирии

Госдеп обвинил Россию в нанесении авиаударов по Сирии
Госдепартамент США утверждает, что самолеты РФ якобы нанесли авиаудары в сирийской провинции Идлиб вблизи границы с Турцией, в результате чего "погиб один мирный житель".


"Российские авиаудары по Идлибу вблизи перехода Баб эль-Хава на границе с Турцией, согласно поступающим сообщениям, привели к гибели одного мирного жителя и поставили под угрозу доступ к столь необходимой помощи. Баб эль-Хава остается единственным санкционированным ООН гуманитарным пограничным переходом в Сирии, а также наиболее эффективным и действенным инструментом оказания жизненно важной гуманитарной помощи примерно 2,4 миллиона сирийцев каждый месяц", - говорится в заявлении официального представителя госдепартамента США Неда Прайса, распространенном в понедельник.

В госдепе подчеркнули, что мирное население, включая медицинский персонал и медучреждения "никогда не должны становиться мишенями в военных действиях". "Это насилие должно прекратиться, и мы вновь повторяем наш призыв к общенациональному режиму прекращения огня", - указал Прайс.


Российская сторона пока никак не прокомментировала данное заявление.

В мире

По материалам: ria.ru
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