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Госконтрактами на зарыбление южноуральских водоемов занимается фирма из пяти человек

По словам председателя Комитета рыболовства Михаила Акатьева, подрядчик за год выпустит в региональные озера 50 миллионов икринок. Однако, в одно Верхнеуральское водохранилище за аналогичный период недавно выпустили 27 миллионов икринок.

Соответственно, в масштабах области это никак не решит проблему с зарыблением. Ведь на Южном Урале свыше 3 748 озер. Михаил Акатьев утверждает, что в большинстве случаев в естественных условиях гибнет 60% личинок. А вырастет из них всего 1200 тонн рыбы (в Челябинской области специализированные хозяйства производят намного больше – пять тысяч тонн продукта).

Кроме того, у контролирующих органов есть претензии к ООО “Аквакультура”. К примеру, последние акты по работам по зарыблению, выполненные данной компанией на Шершневском водохранилище, до сих пор не утверждены. Чиновники утверждают, что проведенный объем работ мог быть завышен. И это совершенно неудивительно, ведь в реальных полевых условиях работают всего трое работников, а остальные двое сотрудников предприятия – это бухгалтер и директор.

Сообщение Госконтрактами на зарыбление южноуральских водоемов занимается фирма из пяти человек появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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Госконтрактами на зарыбление южноуральских водоемов занимается фирма из пяти человек
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