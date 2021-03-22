Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал остановить строительство «Северного потока-2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал остановить строительство «Северного потока-2»

Как сообщает издание ToDay News Ufa, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что для компаний, которые принимают участие в проекте «Северный поток-2», есть риск попасть под санкции со стороны Америки. Также Бликен пояснил, чтобы компании прекратили участвовать в проекте.

Госсекретарь напомнил о словах президента насчет того, что проект «Северный поток-2» является нежелательной сделкой для ФРГ, Украины, а так же для многих других стран и партнеров Америки. Политик уверен в том, что газопровод является геополитическим проектом РФ, созданным для разделения Европы, а также для ослабления ее энергетической безопасности.

Сообщение Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал остановить строительство «Северного потока-2» появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Глава аппарата Госдумы Воронова покинет пост
Глава аппарата Госдумы Воронова покинет пост
Умер работавший над фильмом «Белое солнце пустыни» композитор Юрий Смирнов
Умер работавший над фильмом «Белое солнце пустыни» композитор Юрий
Ник Кейв выбрал песни для своих похорон
Ник Кейв выбрал песни для своих похорон
Подруга Людмилы Лядовой: «Помощница укоротила ей жизнь!»
Подруга Людмилы Лядовой: «Помощница укоротила ей жизнь!»
Госдеп обвинил Россию в нанесении авиаударов по Сирии
Госдеп обвинил Россию в нанесении авиаударов по Сирии
В Швейцарии объяснили, почему РФ и КНР не вступят в военный союз против США
В Швейцарии объяснили, почему РФ и КНР не вступят в военный союз
В Татарстане спасли пса, бродившего со стрелой в шее
В Татарстане спасли пса, бродившего со стрелой в шее
Доктор Мясников: колбаса вызывает рак желудка
Доктор Мясников: колбаса вызывает рак желудка
Выступавшая в образе Розовой Пантеры Бузова выбыла из шоу «Маски»
Выступавшая в образе Розовой Пантеры Бузова выбыла из шоу «Маски»
Lamborghini отозвала 15 автомобилей модели Aventador в РФ из-за неисправности капота
Lamborghini отозвала 15 автомобилей модели Aventador в РФ из-за
ЕС направит в Россию инспекцию для проверки «Спутника V»
ЕС направит в Россию инспекцию для проверки «Спутника V»
Изнасиловавших женщину на глазах ее детей приговорили к смертной казни
Изнасиловавших женщину на глазах ее детей приговорили к смертной казни

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Лукашенко назвал идеологию фашизма чуждой белорусам на уровне генов
Лукашенко назвал идеологию фашизма чуждой белорусам на уровне генов

Еще по теме

Байден уклонился от ответа на вопрос о "Северном потоке — 2"
США пригрозили новыми санкциями против «Северного потока-2»
Глава AmCham считает, что "Северный поток — 2" будет достроен
Блинкен намерен остановить строительство «Северного потока — 2»