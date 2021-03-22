Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал остановить строительство «Северного потока-2»

Алексей Вольцев

Как сообщает издание ToDay News Ufa, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что для компаний, которые принимают участие в проекте «Северный поток-2», есть риск попасть под санкции со стороны Америки. Также Бликен пояснил, чтобы компании прекратили участвовать в проекте.

Госсекретарь напомнил о словах президента насчет того, что проект «Северный поток-2» является нежелательной сделкой для ФРГ, Украины, а так же для многих других стран и партнеров Америки. Политик уверен в том, что газопровод является геополитическим проектом РФ, созданным для разделения Европы, а также для ослабления ее энергетической безопасности.

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