Игорь Григорьев боится стать подкаблучником

Вадим Карасев

На днях Юля Жукова опубликовала пост, в котором затронула тему ведения домашнего хозяйства. Ее партнер Игорь Григорьев совершенно не желает ничего делать по дому, и ей хочется донести до него, что обязанности нужно делить пополам. Однако несмотря на то, что большинство фолловеров ее поддержали, Григорьев продолжает твердить, что не собирается быть подкаблучником.

«На днях мы обсуждали с Юлей эту тему, от вас было много обратной связи. Мое личное мнение, что таких вопросов даже подниматься не должно! В первую очередь, все домашние заботы за женщиной и точка! Мужчина уже по ситуации, на подхвате», - категорично заявил Григорьев.

Игорь Григорьев отреагировал на пост своей девушки о том, что женщина не ломовая лошадь. Юля Жукова довольно прозрачно намекала на то, что женщина вовсе не должна тянуть на себе все домашние обязанности, особенно в таких условиях, как у них - они с Игорем одинаково работают на удаленке и имеют одинаковое количество свободного времени, пишет newstes.ru.Юля дала понять, что женщины - мягкие создания, нуждающиеся в поддержке и опоре, она согласна, что в тех случаях, когда они домохозяйки, могут справиться без помощи мужчины. Но если приходится работать, то это другое дело. Ей бы хотелось партнерства, так как необходимость успевать больше, чем мужчина, приведет к эмоциональному выгоранию и конфликтам.Так как сама она не смогла донести до Игоря свой посыл, то попросила помощи у подписчиков, чтобы они подсказали, как это сделать и просто высказали свое мнение. Пользователи поддержали Юлю, посоветовали проявить мудрость и терпение, включить режим игры или метод 50 на 50. Все это не понравилось Игорю, который поспешил дать свой ответ.По мнению экс-участника, то что они работают вдвоем, не оправдание. Потом, когда он будет обеспечивать семью полностью, Юля разбалуется и будет продолжать требовать помощи. Мужчине необходимо думать про свои дела, а не про уборку, готовку. Иначе можно превратиться в подкаблучника. И даже других мужчин Григорьев поспешил предостеречь от согласия помогать женщинам.