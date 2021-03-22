Игорь Григорьев боится стать подкаблучником
Сегодня, 16:35 Вадим Карасев
На днях Юля Жукова опубликовала пост, в котором затронула тему ведения домашнего хозяйства. Ее партнер Игорь Григорьев совершенно не желает ничего делать по дому, и ей хочется донести до него, что обязанности нужно делить пополам. Однако несмотря на то, что большинство фолловеров ее поддержали, Григорьев продолжает твердить, что не собирается быть подкаблучником.Игорь Григорьев отреагировал на пост своей девушки о том, что женщина не ломовая лошадь. Юля Жукова довольно прозрачно намекала на то, что женщина вовсе не должна тянуть на себе все домашние обязанности, особенно в таких условиях, как у них - они с Игорем одинаково работают на удаленке и имеют одинаковое количество свободного времени, пишет newstes.ru.
Юля дала понять, что женщины - мягкие создания, нуждающиеся в поддержке и опоре, она согласна, что в тех случаях, когда они домохозяйки, могут справиться без помощи мужчины. Но если приходится работать, то это другое дело. Ей бы хотелось партнерства, так как необходимость успевать больше, чем мужчина, приведет к эмоциональному выгоранию и конфликтам.
Так как сама она не смогла донести до Игоря свой посыл, то попросила помощи у подписчиков, чтобы они подсказали, как это сделать и просто высказали свое мнение. Пользователи поддержали Юлю, посоветовали проявить мудрость и терпение, включить режим игры или метод 50 на 50. Все это не понравилось Игорю, который поспешил дать свой ответ.
«На днях мы обсуждали с Юлей эту тему, от вас было много обратной связи. Мое личное мнение, что таких вопросов даже подниматься не должно! В первую очередь, все домашние заботы за женщиной и точка! Мужчина уже по ситуации, на подхвате», - категорично заявил Григорьев.
По мнению экс-участника, то что они работают вдвоем, не оправдание. Потом, когда он будет обеспечивать семью полностью, Юля разбалуется и будет продолжать требовать помощи. Мужчине необходимо думать про свои дела, а не про уборку, готовку. Иначе можно превратиться в подкаблучника. И даже других мужчин Григорьев поспешил предостеречь от согласия помогать женщинам.
По материалам: life-dom2.su