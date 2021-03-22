Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа

Алексей Вольцев

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал сообщения о том, что власти Китая планируют ограничить использование электрокаров на территории страны. Своим мнением он поделился в ходе форума China Development Forum.

В своем выступлении Маск опроверг информацию о том, что автомобили Tesla якобы могут использоваться компанией для шпионажа за автовладельцами.

“У нас есть мощный стимул обеспечивать конфиденциальность любой информации. Если бы Tesla использовала автомобили для шпионажа в Китае или где бы то ни было, мы бы закрылись”, – заявил Маск.

По мнению предпринимателя, две крупнейшие мировые экономики – американская и китайская должны доверять друг другу.

Ранее китайские власти обвинили Tesla в шпионаже и сообщили о намерении жестко регулировать использование электрокаров.

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