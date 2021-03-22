Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ

Влада Некрасова

Около 10 подростков-поклонников жанра аниме доставили в полицию в Петербурге после жалоб на пропаганду символики ЛГБТ-движения, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.





"Порядка 10 подростков, участвовавших в посвященном аниме мероприятии на Лиговском проспекте, доставлены в полицию после жалоб на пропаганду ЛГБТ. Их передали родителям. Ситуация изучается для правовой оценки", - сказал собеседник агентства.