Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ

Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ

Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Около 10 подростков-поклонников жанра аниме доставили в полицию в Петербурге после жалоб на пропаганду символики ЛГБТ-движения, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.


"Порядка 10 подростков, участвовавших в посвященном аниме мероприятии на Лиговском проспекте, доставлены в полицию после жалоб на пропаганду ЛГБТ. Их передали родителям. Ситуация изучается для правовой оценки", - сказал собеседник агентства.

Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

СМИ сообщили о планах Британии по созданию гиперзвукового оружия
СМИ сообщили о планах Британии по созданию гиперзвукового оружия
В России предложили ввести урок «Основы взрослой жизни» для старшеклассников
В России предложили ввести урок «Основы взрослой жизни» для
Шойгу ответил на слухи о планах России присоединить Казахстан
Шойгу ответил на слухи о планах России присоединить Казахстан
Кондуктор спасла россиян из горящего троллейбуса
Кондуктор спасла россиян из горящего троллейбуса
Минфин предлагает ужесточить требования к составу пива в ЕАЭС
Минфин предлагает ужесточить требования к составу пива в ЕАЭС
Белорусская группа подготовила две новые песни для «Евровидения»
Белорусская группа подготовила две новые песни для «Евровидения»
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Действуют по сценарию 2014 года: эксперт предупредил, к чему может привести массовое появление фейковой информации в росСМИ
Действуют по сценарию 2014 года: эксперт предупредил, к чему может
Константин Ивлев: «Когда стал встречаться с Лерой, мне писали, что я старик. Вы что, обалдели?!»
Константин Ивлев: «Когда стал встречаться с Лерой, мне писали, что я
А люди не верили! Из шоу «Маска» выбыла Ольга Бузова
А люди не верили! Из шоу «Маска» выбыла Ольга Бузова
Ольга Бузова скрывалась под Розовой Пантерой в шоу «Маска»
Ольга Бузова скрывалась под Розовой Пантерой в шоу «Маска»
Печальное заявление BTS: «Никогда не женимся на женщинах»
Печальное заявление BTS: «Никогда не женимся на женщинах»

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
Посол Келин: политические отношения с Британией "практически мертвы"
Посол Келин: политические отношения с Британией "практически мертвы"
Покинувший Вашингтон посол России прокомментировал приглашение в Москву
Покинувший Вашингтон посол России прокомментировал приглашение в
В Испании легализовали эвтаназию
В Испании легализовали эвтаназию

Еще по теме

В Петербурге активист НОДа напал на сотрудника «Коммерсанта»
В Петербурге задержали подростков-грабителей, заманивавших жертв на свидание
Петербургских гей-активистов задержали за несогласованную акцию
Две воспитанницы сбежали из соцучреждения в Москве