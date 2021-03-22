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Исторический музей впервые покажет работы Дюрера из своего собрания

Исторический музей впервые покажет работы Дюрера из своего собрания

Работы Альбрехта Дюрера из собрания Исторического музея, вошедшие в состав предстоящей выставки, будут показаны впервые, сообщила на пресс-конференции куратор выставочного проекта Наталья Углева.

"Дюрер в России был представлен неоднократно, но, полагаю, то, что будет открытием для любителей искусства - это то, что в Историческом музее тоже есть свой Дюрер, своя коллекция. Мы ее показываем впервые. Это семь подлинников и 10 копий нидерландских авторов XVI-XVII веков. <...> То, что мы привозим сюда и чему мы особенно рады, - это, конечно, мастерские гравюры совершенно удивительного качества, с которыми мы даем возможность познакомиться нашим зрителям", - сказала Углева.

Среди работ, которые будут демонстрироваться впервые, такие отпечатки как "Портрет Эразма Роттердамского" и "Святой Иероним в келье". Подавляющее большинство произведений на выставке, более 120 гравюр, привезено из Италии. Это работы из коллекции Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии. Среди них самые известные гравюры Дюрера - "Меланхолия I", "Адам и Ева", "Блудный сын", "Аполлон и Диана".

Отдельным разделом выставки станет серия "Апокалипсис", созданная мастером в 1496-1498 годах. Пятнадцать листов иллюстрируют последнюю книгу Нового Завета "Апокалипсис", или "Откровение Иоанна Богослова". Как отмечают в музее, это была первая крупная работа молодого художника. Самое известное произведение из серии - "Четыре всадника Апокалипсиса". Выставку дополнят произведения современников Дюрера и предметы декоративно-прикладного искусства.

Торжественное открытие выставки состоится 29 марта.

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По материалам: uposters.ru
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