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Иван Ургант заразился коронавирусом

Иван Ургант заразился коронавирусомФото: Павел Бедняков / РИА Новости

Ведущий Первого канала Иван Ургант сообщил в Twitter, что заразился коронавирусом.

«Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи», — написал шоумен 22 марта. В комментариях многие поклонники развлекательного шоу «Вечерний Ургант» пожелали ведущему скорейшего выздоровления.

В мае 2020 года Ургант пристыдил свою коллегу Ксению Собчак за то, что она была без маски в здании телецентра «Останкино». В ролике Собчак обращалась к Урганту, который был в маске. Ведущая в оправдание говорила, что сдавала анализы. «Нет, ты просто сдала уже, мать», — шутливо отреагировал тогда Ургант.

С марта 2020 года программу долгое время снимали без зрителей из-за опасений в связи с распространением коронавируса. Ургант продолжал сниматься в передаче и во время пандемии. Съемки проходили в «Останкино». Команда шоу подчеркивала, что реакция в зале является неотъемлемой частью программы, но ограничения необходимы для сохранения здоровья зрителей. Позже ограничения ослабили, разрешив съемки с участием аудитории в студии, но с уменьшенным числом зрителей.

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По материалам: lenta.ru
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