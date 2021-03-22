Ивлеева и Собчак станут ведущими церемонии вручения Премии Муз-ТВ 2021

Анастасия Иванова

Премия Муз-ТВ состоится в Москве 4 июня. Об этом сообщает ФАН.

Национальная телепремия в области популярной музыки в прошлом году была отменена в связи с пандемией коронавируса, однако этим летом организаторы приняли решение провести торжество с соблюдением всех мер безопасности и назвать лауреатов за 2020 и 2021 годы.

Отмечается, что создатели премии планируют триумфальное возвращение. На сцене появятся неожиданные дуэты, а в качестве ведущих выступят Ксения Собчак, Александр Ревва и Настя Ивлеева.

Блогер заявила, что рада присоединиться к такой большой команде и уверена, что артистам и зрителям просто необходим настоящий праздник после прошлогодних потрясений.

Ранее супруга Элджея устроила вечеринку в стиле нео-барокко в честь своего юбилея. На праздник пришли многие звёзды отечественного шоу-бизнеса, включая Аллу Пугачеву, Николая Баскова и Даню Милохина.

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