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«Я не говорил о смерти своего ребенка!»: Марк Горонок в бешенстве из-за обвинений супруги

«Я не говорил о смерти своего ребенка!»: Марк Горонок в бешенстве из-за обвинений супруги

Сегодня в жизни звезды картина «Все будет хорошо!» не все гладко: он находится на грани разрыва с женой Анной, которая обвиняет его чуть ли не во всех смертных грехах. Недавно избранница Марка Горонка и вовсе заявила, что он соврал о смерти дочери ради... алкоголя. Артист возмущен словами супруги.


Анна и Марк прожили в браке семь лет и многое пережили за эти годы. Сейчас избранница актера всерьез подумывает о разводе, считая, что этот союз изжил себя.

«Мне стали звонить встревоженные родственники, узнавать, что случилось. Выяснилось, что Марк рассказывает будто мы с дочкой погибли в автокатастрофе, собирает деньги. Эти самые деньги он потратил на алкоголь. У меня есть переписки с несколькими друзьями, с которыми он общался», — делилась встревоженная женщина в эфире «Пусть говорят» на Первом канале.

Горонок в свою очередь поспешил заверить публику о том, что слова Анны не имеют ничего общего с действительностью. «Я не говорил о смерти дочери! Меня не так поняли! Жена перешла все границы, а мне не дали даже высказаться по этому поводу! О каком алкоголе пошла речь? И судьи кто? Анонимные наркоманы? Одним словом, меня просто смешали с грязью беспочвенно и с сомнительными свидетелями с стороны Анны... Мне кажется, она просто хочет заработать на крахе нашей семьи», — посетовал 47-летний артист в беседе со «NewsTes.ruом».

К слову, в последнее время в жизни Горонка наступила черная полоса. Помимо проблем с супругой, Марк занимается судебными разборками по ДТП, в которое он с мамой попал в августе 2019-го. «Мама перенесла тяжелейшую операцию, уже третью по счету — на тазовую область. Ей удалили кость, она стала инвалидом второй группы. После всего пережитого мама не хотела жить... До ДТП она работала, занимала престижную должность, а теперь вынуждена оставить в прошлом активную жизнь», — отмечал он.

Марка сильно возмущает тот факт, что виновник аварии отделала лишь небольшим штрафом, а ему пришлось раскошелиться на дорогостоящее лечение родительницы.

«В этом деле появились какие-то непонятные свидетели, которых изначально не было! Кроме того, он вдруг заявил, что у него из автомобиля пропала крупная сумма денег... Надеюсь, это дело получит большой резонанс. Все, что сейчас происходит — неправильно, ведь мы не виноваты, но не можем добиться того, чтобы в правовом государстве получить достойную защиту. Я не жажду мести! Просто хочу, чтобы виновник понес справедливое наказание», — сетовал актер.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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