Экс-главу пензенской УИК обвинили в фальсификации итогов выборов

Анастасия Иванова

Следователи предъявили обвинение бывшему председателю участковой избирательной комиссии в фальсификации итогов выборов губернатора Пензенской области в сентябре 2020 года, победу в которых одержал Иван Белозерцев, сообщило региональное управление СК РФ.

Выборы губернатора Пензенской области прошли 13 сентября 2020 года, а два дня до этого шло досрочное голосование. По итогам выборов победу одержал действующий глава региона Белозерцев, набравший 78,72% голосов избирателей при явке 56,62%. Также в этот день в регионе проходили довыборы депутатов Госдумы.

"По данным следствия, 13 сентября 2020 года <...> при проведении выборов губернатора Пензенской области, а также дополнительных выборов депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва в Бессоновском районе председатель участковой избирательной комиссии собственноручно внесла в 1324 неиспользованных избирательных бюллетеня - по 662 бюллетеня двух видов - заведомо ложные сведения, проставив отметку о голосовании за одного из кандидатов на выборах, и поместила их в стационарный ящик для голосования", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемая знала, что на самом деле в выборах приняли участие только 204 человека. Следователи установили, что впоследствии фигурантка вместе с другими членами избиркома, не знавшими о ее противоправных действиях, неверно произвела подсчет голосов, внеся в протокол ложные сведения с учетом не менее 662 избирателей, фактически не явившихся на участок и не участвовавших в выборах.