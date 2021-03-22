Экс-супруга Андрея Аршавина: «Он не абьюзер, не тиран, а психопат»

Влада Некрасова

Алиса вышла замуж за Андрея Аршавина в 2016 году, пара прожила вместе всего три года. Сейчас мать футболиста ведет борьбу за дом, где живет Алиса с детьми. Причем женщину не останавливает то, что бывшая невестка тяжело больна.

Экс-супругу футболиста, которая сейчас лечится от целого ряда заболеваний, прямо в больничной палате навестила команда программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». В откровенном интервью женщина рассказала, что у нее сначала случился некроз носа, потом последовала тяжелая операция. «Если бы до мозга дошло, то все — смерть. Минус девять килограммов в момент искусственной комы», — отметила Алиса.

По словам звездной пациентки, Аршавин полностью сломал ей жизнь. Развод был непростым, так как она боялась футболиста и его агрессии. Андрей забирал свои вещи, когда Алисы и детей не было дома — они находились в Сочи. «В следующий раз мы увиделись с ним 7 февраля. Он мне сказал, что забыл пару кроссовок. Приехал с пятью охранниками. Со мной тоже были два охранника, так как я его боялась. Он не абьюзер, не тиран, он — психопат!» — заявила Аршавина.

Выплаты алиментов на дочь Есеню Алисе пришлось добиваться через суд, так как мирно с Аршавиным договориться не удалось. То же самое пришлось ранее пережить и Юлии Барановской, у которой трое детей от футболиста. «Это нелюдь и погань», — говорит об Андрее его экс-супруга.

Как оказалось, при расставании Аршавин даже забрал у Алисы накопленные ею за несколько лет деньги. «Однажды пришел в банк в Санкт-Петербурге, открыл мамину ячейку и забрал все деньги. Было две ячейки, в которых лежали их совместные деньги. Ничего не мешало ему это сделать», — рассказал Алексей, старший сын Алисы.

Сейчас Аршавина больше всего мечтает восстановить здоровье. «Для деток хочется очень многое успеть сделать. Я очень хочу пожить для себя. И научиться жить просто одним днем. Хочется ходить в ресторан с кем-нибудь. Больше не буду заглядывать вперед», — поделилась многодетная мама.