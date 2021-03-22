Эпидемиолог предрекла годы ношения масок

Вадим Карасев

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Людям, возможно, придется носить маски и соблюдать социальную дистанцию в течение нескольких лет. Таким прогнозом поделилась руководитель отдела иммунизации департамента общественного здравоохранения Англии Мэри Рамзи. Ее слова приводит «Би-би-си».

Рамзи отметила, что люди уже привыкли к ношению масок и соблюдению социальной дистанции. По словам эпидемиолога, эти меры также не оказывают негативного влияния на экономику, в отличие от более жестких ограничений вроде локдаунов.

«Поэтому я думаю, что, безусловно, [эти меры будут сохраняться] по крайней мере, на протяжении нескольких лет, до тех пор, пока население других стран не будет так же хорошо вакцинировано, как и мы, и пока показатели заболеваемости не снизятся повсюду. Иными словами, до тех пор, пока мы не сможем очень постепенно вернуться к нормальной жизни», — предрекла Рамзи.

Ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса продлится весь 2021 год, но ее окончания можно ожидать к началу 2022 года. Он предупредил, что это не означает полного исчезновения вируса.