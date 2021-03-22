JHL: Неандертальцы использовали зубочистки для поддержания гигиены полости рта

Лидия Мартынова

Команда ученых-антропологов во главе с Виолеттой Новачевской недавно провела научный анализ окаменелостей зубов неандертальцев и смогла обнаружить на них удивительные следы поддержания гигиены полости рта. Для этого предки человека часто использовали примитивные зубочистки. Научная работа недавно уже появилась в журнале Journal of Human Evolution.





Два неандертальских зуба, которые были использованы в новом исследовании, обнаружили в ходе археологических раскопок, проводимых в 2010 году в Польше. С тех пор они постоянно хранились в Археологическом музее в Кракове. Радиоуглеродный анализ данных окаменелостей смог определить, что возраст таких зубов составляет целых 46 тысяч лет. Для подтверждения точной принадлежности данных образцов именно неандертальцам, ученые применили метод 3D-моделирования, а также ими был применен анализ митохондриальной ДНК.

В ходе данного исследования научные специалисты не обнаружили следов зубных патологий, однако ученые быстро заметили, что на зубе мудрости у неандертальцев имелись бороздки, которые указывали на весьма частое использование зубочисток. Отмечается также , что подобные отметки на некоторых зубах ранее были выявлены ранее на зубных окаменелостях других неандертальцев в Испании. Это позволило ученым в итоге сделать удивительный вывод о наличии совершенно определенных методов поддержания здоровья полости рта у этих древних людей с помощью зубочисток.

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