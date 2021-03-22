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Кай EXO ревнует Дженни к G-Dragon из Big Bang

Кай EXO ревнует Дженни к G-Dragon из Big Bang

Парочку заподозрили в связи.

Недавно корейские СМИ начали активно писать о том, что у Дженни (Jenny) из группы Blackpink уже целый год роман с G-Dragon из Big Bang. Говорится о том, что влюбленные встречались тайно, а их свидания проходили в основном дома (а как же конфетно-букетный период?!).


Эти новости прокомментировало управляющее агентство Blackpink и Big Bang.

«Мы не можем ничего подтвердить о личной жизни наших артистов. Мы просим вашего понимания»,

– заявили продюсеры звезд.

Кому уж точно неприятно читать новости о Дженни, так это точно Каю (Kai) из EXO! Два года назад Дженни и Кая заподозрили в романе, правда, продлился он не слишком долго. Однако Кай до сих пор не может забыть девушку, и информация о ее новых отношениях может ранить его.

[media=https://www.instagram.com/p/CLqV2OCrP5G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Кто точно в шоке от слухов о романе Дженни и G-Dragon, так это поклонники артистов. Дело в том, что у них всегда были отношения наставника и подопечного, не более того. Но, видимо, все бывает!

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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