Кардиолог Хорошев рассказал, как самостоятельно определить наличие тромба

Анастасия Иванова

В связи с ажиотажем по поводу побочных действий вакцины от COVID-19 многие обеспокоились, а не рискуют ли они умереть от внезапно оторвавшегося тромба. Как правильно определить наличие в организме тромбоза, рассказал “Звезде” сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев.Медик отмечает, что сипмтоматика образования тромба схожа с ощущениями, предшествующими инфаркту миокарда. Пациент может ощущать боли различного характера: в левой или правой руке или лопатке. По словам Хорошева, в большинстве случаев чувствуется боль, жжение или сдавливание в груди.Опасность тромба заключается в том, что он может полностью закрыть просвет какой-либо важной артерии, что приводит к резкому кислородному голоданию органа и организма в целом.Тромбоз не “выбирает” жертв. Он может возникнуть и у физически здорового человека, и у имеющего хронические или наследственные заболевания, в любом возрасте.

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