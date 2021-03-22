Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кардиолог Хорошев рассказал, как самостоятельно определить наличие тромба

В связи с ажиотажем по поводу побочных действий вакцины от COVID-19 многие обеспокоились, а не рискуют ли они умереть от внезапно оторвавшегося тромба. Как правильно определить наличие в организме тромбоза, рассказал “Звезде” сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев.
Медик отмечает, что сипмтоматика образования тромба схожа с ощущениями, предшествующими инфаркту миокарда. Пациент может ощущать боли различного характера: в левой или правой руке или лопатке. По словам Хорошева, в большинстве случаев чувствуется боль, жжение или сдавливание в груди.
Опасность тромба заключается в том, что он может полностью закрыть просвет какой-либо важной артерии, что приводит к резкому кислородному голоданию органа и организма в целом.
Тромбоз не “выбирает” жертв. Он может возникнуть и у физически здорового человека, и у имеющего хронические или наследственные заболевания, в любом возрасте.

Сообщение Кардиолог Хорошев рассказал, как самостоятельно определить наличие тромба появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

"Единая Россия" приостановила членство пензенского губернатора
"Единая Россия" приостановила членство пензенского губернатора
Дмитрий Певцов назвал фильм «Левиафан» гадостью
Дмитрий Певцов назвал фильм «Левиафан» гадостью
Дочь Ефремова рассказала о травмировавших ее в 15 лет отношениях с 27-летним
Дочь Ефремова рассказала о травмировавших ее в 15 лет отношениях с
Российскую «кубышку» захотели потратить на помощь другим странам
Российскую «кубышку» захотели потратить на помощь другим странам
Россия начала поставлять газ в Китай рекордно дешево
Россия начала поставлять газ в Китай рекордно дешево
Почти половина молочной продукции в магазинах оказалась просрочкой
Почти половина молочной продукции в магазинах оказалась просрочкой
Россия пригрозила ответом на действия против своих дипломатов в Болгарии
Россия пригрозила ответом на действия против своих дипломатов в
ЕС ввел санкции против двух чеченских силовиков
ЕС ввел санкции против двух чеченских силовиков
Россия пообещала принять меры в ответ на санкции ЕС из-за Навального
Россия пообещала принять меры в ответ на санкции ЕС из-за Навального
ЦАГИ: разработана концепция микрорельефа поверхности для крыла самолета
ЦАГИ: разработана концепция микрорельефа поверхности для крыла
Кардиолог Хорошев рассказал, как самостоятельно определить наличие тромба
Кардиолог Хорошев рассказал, как самостоятельно определить наличие
Госконтрактами на зарыбление южноуральских водоемов занимается фирма из пяти человек
Госконтрактами на зарыбление южноуральских водоемов занимается фирма

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о коронавирусе
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ

Еще по теме

Россиянам назвали способ самостоятельно определить образование тромба
Российский кардиолог посоветовал три упражнения для снижения риска инфаркта
Названы способы предотвратить унесший жизнь Исаева приступ
Кардиолог предупредил россиян об опасности весенней погоды