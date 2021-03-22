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Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается

Как сообщает портал vk-smi.ru, за последние сутки Украина нарушила режим прекращения огня 5 раз. Так, под обстрелом оказались населенные пункты ДНР. Обстрел велся из минометов калибром 120 и 82 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, ОБСЕ обнаружили тяжелую технику ВСУ, которая была спрятана рядом с жилыми домами. Кроме того, ВСУ не оставляет попыток блокировать работу ОБСЕ. Так, с помощью средств РЭБ украинские военные создают помехи для БПЛА ОБСЕ.

Однако, ОБСЕ уже зафиксировало порядка 170 единиц военной техники. Кроме того, по сведениям ДНР количество военной техники составляет 400 единиц. Стоит отметить, что на фоне слухов о наступлении в Донбассе увеличилось количество украинских военных, которые дезертируют из военных частей или отказываются выполнять приказ. Так, массовый саботаж устроил личный состав 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ. При этом командиры ВСУ скрывают дезертирство увольнением задним числом.

Сообщение Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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