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Киносервис Netflix официально утвердил новых актеров для второго сезона сериала «Ведьмак»

Недавно поступила официальная информация о том, кто из актеров сейчас присоединится к съемкам второго сезона популярнейшего сериала “Ведьмак”.

Стоит отметить, что в очередном сезоне вскоре появятся актеры таких известных кинокартин, как “Аббатство Даунтон” и “Бриджертоны”. Актриса Аджоа Андох, принимавшая участие в съемках сериала “Бриджертоны”, как известно, также вскоре присоединится к данному проекту. Кроме того, в съемках нового сезона “Ведьмака” задействуют также Грэма Мактавиш, Криса Фултона, а также актрису мюзиклов Кэсси Клэр.

Также новый состав 2-го сезона фэнтезийного сериала будет представлен такими актерами, как Ясен Атур, а также Пол Буллиона, Бэзил Эйденбенз, Кристофер Хивью, кроме того, также там будут играть Месия Симсон и Ким Бодниа. Что касается новой даты премьеры, то ее пока все еще не назначили.

Сообщение Киносервис Netflix официально утвердил новых актеров для второго сезона сериала «Ведьмак» появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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