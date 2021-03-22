Киносервис Netflix официально утвердил новых актеров для второго сезона сериала «Ведьмак»

Анастасия Иванова

Недавно поступила официальная информация о том, кто из актеров сейчас присоединится к съемкам второго сезона популярнейшего сериала “Ведьмак”.

Стоит отметить, что в очередном сезоне вскоре появятся актеры таких известных кинокартин, как “Аббатство Даунтон” и “Бриджертоны”. Актриса Аджоа Андох, принимавшая участие в съемках сериала “Бриджертоны”, как известно, также вскоре присоединится к данному проекту. Кроме того, в съемках нового сезона “Ведьмака” задействуют также Грэма Мактавиш, Криса Фултона, а также актрису мюзиклов Кэсси Клэр.

Также новый состав 2-го сезона фэнтезийного сериала будет представлен такими актерами, как Ясен Атур, а также Пол Буллиона, Бэзил Эйденбенз, Кристофер Хивью, кроме того, также там будут играть Месия Симсон и Ким Бодниа. Что касается новой даты премьеры, то ее пока все еще не назначили.

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