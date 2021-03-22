Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Китай пообещал ЕС жесткие санкции и тут же ввел их

Китай пообещал ЕС жесткие санкции и тут же ввел ихФото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Китай пообещал ЕС жесткие санкции в ответ на «нотации» о правах человека, которые Пекин якобы нарушает в Синцзьянь-Уйгурском автономном регионе, и тут же ввел их. Об этом говорится в заявлении на сайте китайского МИД.

«Китайская сторона настоятельно призывает ЕС осознать серьезность своих ошибочных действий, исправить свои ошибки, прекратить читать нотации другим о правах человека и вмешиваться во внутренние дела, прекратить жонглировать лицемерными двойными стандартами и не идти по ошибочному пути все дальше, иначе китайская сторона примет дальнейшие решительные меры», — цитировали МИД Китая РИА Новости.

Спустя некоторое время Пекин объявил о введении санкций в отношении 10 индивидуальных лиц и четырех организаций из Брюсселя. В МИД отметили, что подобные обвинения идут вразрез с международным правом и подрывают авторитет Китая. В ведомстве пообещали, что введут еще более жесткие санкции, если в ЕС продолжат выступать с обвинениями.

Ранее Reuters писало, что главы МИД ЕС также согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список. Их обвиняют в нарушении прав человека в связи с преследованием мусульман-уйгуров.

В начале марта аналитический центр Newlines Institute писал, что китайские власти нарушили каждый из запретов Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, так что происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синцзьянь-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением. Это первый раз, когда обвинения против КНР анализировало негосударственное предприятие.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Глава аппарата Госдумы Воронова покинет пост
Глава аппарата Госдумы Воронова покинет пост
Умер работавший над фильмом «Белое солнце пустыни» композитор Юрий Смирнов
Умер работавший над фильмом «Белое солнце пустыни» композитор Юрий
Ник Кейв выбрал песни для своих похорон
Ник Кейв выбрал песни для своих похорон
Подруга Людмилы Лядовой: «Помощница укоротила ей жизнь!»
Подруга Людмилы Лядовой: «Помощница укоротила ей жизнь!»
Госдеп обвинил Россию в нанесении авиаударов по Сирии
Госдеп обвинил Россию в нанесении авиаударов по Сирии
В Швейцарии объяснили, почему РФ и КНР не вступят в военный союз против США
В Швейцарии объяснили, почему РФ и КНР не вступят в военный союз
В Татарстане спасли пса, бродившего со стрелой в шее
В Татарстане спасли пса, бродившего со стрелой в шее
Доктор Мясников: колбаса вызывает рак желудка
Доктор Мясников: колбаса вызывает рак желудка
Выступавшая в образе Розовой Пантеры Бузова выбыла из шоу «Маски»
Выступавшая в образе Розовой Пантеры Бузова выбыла из шоу «Маски»
Lamborghini отозвала 15 автомобилей модели Aventador в РФ из-за неисправности капота
Lamborghini отозвала 15 автомобилей модели Aventador в РФ из-за
ЕС направит в Россию инспекцию для проверки «Спутника V»
ЕС направит в Россию инспекцию для проверки «Спутника V»
Изнасиловавших женщину на глазах ее детей приговорили к смертной казни
Изнасиловавших женщину на глазах ее детей приговорили к смертной казни

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Лукашенко назвал идеологию фашизма чуждой белорусам на уровне генов
Лукашенко назвал идеологию фашизма чуждой белорусам на уровне генов

Еще по теме

Китай выразил протест США в ответ на санкции из-за Гонконга
Китай введет санкции в ответ на указ Трампа по Гонконгу
Власти Китая решили принять жесткие меры к технологическим компаниям
Китай в ответ на жалобу США по зерну заявил, что не нарушает принципы ВТО