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Китай пригрозил ЕС жесткими санкциями за нотации о правах человека

Китай пригрозил ЕС жесткими санкциями за нотации о правах человека

Китай вводит санкции против 10 частных лиц и 4 компаний в ответ на ограничения со стороны Евросоюза, утвержденные сегодня советом ЕС. Об этом заявили в МИД КНР.

Европейские санкции коснулись 11 граждан Китая, России и Ливии, которые, по мнению Брюсселя, причастны к нарушению прав человека, в том числе прав населения Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Имена лиц, попавших под ограничения, в ближайшее время опубликуют в официальном журнале Евросоюза. Им будет запрещен въезд на территорию ЕС, а их банковские счета в европейских странах будут заморожены.

В Китае ответили на это встречными мерами и пригрозили и дальше ужесточать санкции против ЕС, если Брюссель не прекратит политику двойных стандартов и продолжит читать Пекину "нотации" о правах человека.


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По материалам: uposters.ru
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