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Компания Apple выпустит улучшенную версию колонки HomePod mini с новыми функциями

Компания Apple выпустит улучшенную версию колонки HomePod mini с новыми функциями

Агентство сообщает, что специалисты обнаружили у HomePod mini скрытый сенсор. С его помощью которого устройство может измерять температуру и влажность воздуха. Он расположен в нижней части колонки и имеет размеры 1,5 мм на 1,5 мм.


Bloomberg пишет, что в компании уже затрагивали вопрос об использовании датчика для вышеупомянутых функций. Предполагается, что с его помощью будут включаться подключенные к интернету термостаты в разных частях дома. Они и будут регулировать температуру.

Сообщается, что датчик могут активировать вместе с большим обновлением, которое выйдет осенью 2021 года.

Сообщение Компания Apple выпустит улучшенную версию колонки HomePod mini с новыми функциями появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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