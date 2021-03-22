Компания Apple выпустит улучшенную версию колонки HomePod mini с новыми функциями
Агентство сообщает, что специалисты обнаружили у HomePod mini скрытый сенсор. С его помощью которого устройство может измерять температуру и влажность воздуха. Он расположен в нижней части колонки и имеет размеры 1,5 мм на 1,5 мм.
Bloomberg пишет, что в компании уже затрагивали вопрос об использовании датчика для вышеупомянутых функций. Предполагается, что с его помощью будут включаться подключенные к интернету термостаты в разных частях дома. Они и будут регулировать температуру.
Сообщается, что датчик могут активировать вместе с большим обновлением, которое выйдет осенью 2021 года.
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