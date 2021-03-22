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Компания BMW переведет свои автомобили на единую платформу

Neue Klasse (такое название носит новая перспективная платформа) является весьма интересной архитектурой уже сама по себе. Дело состоит в том, что она будет вполне допускать строительство автомобилей с абсолютно разными типами силовых установок. На основе ее можно будет создать и электромобиль, а также автомобиль с двигателем внутреннего сгорания или же гибриды. Интересно, но в компании все же обозначили приоритетное назначение новой платформы – электромобили. Что же касается типа привода, то архитектура будет предполагать либо полный, либо задний тип привода.

Главный технолог баварской компании Франк Вебер сообщил о том, что Neue Klasse — максимальное гибкое шасси, его можно будет масштабировать от компактных до полноразмерных машин. Впрочем, пока что производитель совсем не раскрывает карт относительно новинок. Интересный факт также состоит в том, что новая архитектура призвана будет заменить все текущие платформы – UKL и CLAR, а ведь на последней основаны новейшие электрокары компании вроде модели i4.

Сообщение Компания BMW переведет свои автомобили на единую платформу появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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