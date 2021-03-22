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Компания Jeep представила электрифицированный внедорожник Magneto Concept 2021 года для “Пасхального сафари”

Компания Jeep официально представила для «Пасхального сафари» сразу четыре новых концептуальных внедорожника. В их числе оказались как полностью электрический Wrangler, так и уникальный рестомод Beach в стиле модели Jeepster 1968 года, а также новейший особо внедорожный и проходимый джип Gladiator и Wrangler, оснащенный сверхзащищенным лобовым стеклом Gorilla Glass.

Первой новинкой выступил концепт Jeep Magneto, который был построен на базе модели Wrangler Rubicon 2020 модельного года. Внедорожник получил мощный 265-сильный электромотор, а также четыре аккумуляторных блока, которые вполне способны ему обеспечить «внушительный запас хода» (конкретики при этом в Jeep не дают) в практически запредельных дорожных, а также климатических условиях.

Рестомод Jeepster Beach, как отмечается, стал довольно современной версией Jeepster Commando образца 1968 года, которая является одноплатформенной актуальному Wrangler Rubicon. Двухместный внедорожник оснащается при этом полноценным каркасом безопасности, а также новейшим модернизированным 2,0-литровым двигателем от Wrangler, который был форсирован с 270 до 340 лошадиных сил.

Третий концепт модели – Red Bare был построен на базе актуальной модели Jeep Gladiator. Специально для различных сафари он получил новейшие неразрезные мосты Dana 44, а также повышенный на 50 миллиметров клиренс, мощнейшие 37-дюймовые колеса и бензиновую «турбошестерку» под капотом, которая может выдавать 260 лошадиных сил.

Наконец, модель Jeep Wrangler Orange Peelz сильно выделяется на фоне других многих еще более усиленной подвеской (с особыми амортизаторами Fox), а также расширенными арками, специальными силовыми бамперами с лебедкой и также сверхпрочным лобовым стеклом, которое было выполнено по «смартфонной» технологии Gorilla Glass. В движение он будет приводиться 285-сильным бензиновым мотором V6 от Pentastar внушительным объемом 3,6 литра.

Сообщение Компания Jeep представила электрифицированный внедорожник Magneto Concept 2021 года для “Пасхального сафари” появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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Компания Jeep представила электрифицированный внедорожник Magneto Concept 2021 года для “Пасхального сафари”
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