Кремль оценил возможность отключения России от системы SWIFT

Вадим Карасев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия США, касающиеся возможного введения санкций против РФ, носят непредсказуемый и необоснованный характер. Есть вероятность отключения страны от системы SWIFT в рамках планирующихся американскими властями ограничений.

"Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз, вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются по нарастающей. Действия носят необоснованный и непредсказуемый характер, такая ситуация обязывает нас быть начеку", — сказал государственный деятель.

SWIFT является мировой межбанковской системой обмена информацией о платежах. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах. Она дает возможность банковским учреждениям во всем мире отправлять и получать данные о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что государство создало свою систему передачи информации для сохранения возможности обмена электронными сообщениями в случае отключения от глобальной сети.