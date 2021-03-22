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Кристина Асмус стесняется своих форм

Кристина Асмус стесняется своих форм

Обнаженное тело популярной актрисы Кристина Асмус видели практически все. Ее откровенная сцена в фильме «Текст» до сих пор обсуждается в СМИ. Кроме того, Кристина часто радует своих поклонников провокационными снимками в Instagram, а после развода с Гариком Харламовым ее фотографии стали только откровеннее. Кто бы мог подумать, что Асмус испытывает неудобства из-за своих форм.


Сегодня актриса Кристина Асмус у себя в Instagram решилась на откровения. Девушка ответила всем тем, кто восхищается ее изящной фигурой. Оказывается, саму актрису вовсе не устраивают ее параметры.

«Мой рост — 164, вес 45-46. Размер одежды — XS. А я не хочу покупать одежду, которая на меня садится, я хочу носить то, что мне нравится. А то, что мне нравится шьют на длинноногих инстадив», – заявила звезда.

Кроме того, актриса испытывает большие сложности, когда ей предстоит собраться на красную дорожку. По ее словам, все наряды от дизайнеров ей велики, поэтому Кристине приходится «жить в ателье». Поклонники очень удивились заявлению девушки. Они не знали, что стройные и раскрепощенные актрисы могут испытывать такие трудности.

 «Можно я вас просто обниму?» – жалеют Асмус в комментариях.

[media=https://www.instagram.com/p/CMrcQJoAXBS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
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По материалам: popcake.tv
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