"Круг добра" обсудит лечение детей с аутовоспалительными синдромами

Анастасия Иванова

В России как минимум 181 ребенок с аутовоспалительными синдромами, это заболевание обсудят члены фонда "Круг добра" на заседании, рассказала главный внештатный детский ревматолог Минздрава России Екатерина Алексеева.





"Мы будем говорить о трех болезнях, они называются аутовоспалительные синдромы, они включают ту самую периодическую лихорадку или периодическую болезнь... а также две другие периодические лихорадки", - сказала она журналистам.