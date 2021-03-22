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"Круг добра" обсудит лечение детей с аутовоспалительными синдромами

"Круг добра" обсудит лечение детей с аутовоспалительными синдромами
В России как минимум 181 ребенок с аутовоспалительными синдромами, это заболевание обсудят члены фонда "Круг добра" на заседании, рассказала главный внештатный детский ревматолог Минздрава России Екатерина Алексеева.


"Мы будем говорить о трех болезнях, они называются аутовоспалительные синдромы, они включают ту самую периодическую лихорадку или периодическую болезнь... а также две другие периодические лихорадки", - сказала она журналистам.

Россия

По материалам: ria.ru
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