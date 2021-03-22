Курс евро поднялся до 89 рублей

Влада Некрасова

Курс рубля в понедельник днём несколько усиливает снижение против основных резервных валют, а евро уже тестирует уровень 89 рублей, на фоне удешевления нефти, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.03 мск повышается на 50 копеек, до 74,61 рубля, курс евро – на 70 копеек, до уровня 88,92 рубля, следует из данных Московской биржи. Несколькими минутами ранее евро поднимался до 89,01 рубля – максимума с 5 марта.

Стоимость нефти марки Brent сползает на 0,3%, достигая 64,3 доллара за баррель.