Lamborghini отозвала 15 автомобилей модели Aventador в РФ из-за неисправности капота

Алексей Вольцев

О том, что итальянская компания про производству дорогих спортивных автомобилей Lamborghini отзывает свои модели автомобилей Aventador SVJ Coupe в России стало известно в понедельник, 22 марта. Об этом рассказали в пресс-службе Росстандарта.

«Причины отзыва транспортных средств: на некоторых автомобилях Aventador SVJ Coupe разбалтывание затяжки винтов петли капота может привести к размыканию капота», — сообщили представители компании.

Как уточнили в компании, неисправность автомобиля может привести к возникновению ДТП, так как в случае сильного встречного ветра при высокой скорости автомобиля, крепление на капоте может не выдержать нагрузки и внезапно открыться. Lamborghini не хочет, чтобы такая ситуация привела к несчастным случаям на дороге.

На всех отозванных Aventador SVJ Coupe из России произведут замену болтов, которые крепят петли капота. Затем автомобили вернутся назад в страну.

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