Лавров призвал отходить от западных платежных систем и доллара

Вадим Карасев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что стране необходимо отходить от доллара и в целом от платежных систем, которые контролируются Западом. В интервью китайским СМИ он указал на растущие санкционные риски.

"Нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару", — цитирует его сайт МИД.

По словам Лаврова, США пытаются ограничить технологическое развитие и России, и Китая. Таким образом американцы рассчитывают сохранить свое доминирование в мире, но подобная политика идет вразрез с объективной тенденцией и "находится на неправильной стороне истории".

"Исторический процесс все равно возьмет свое", — заключил министр.

Как сообщал NEWSTES, ранее президент Владимир Путин пообещал, что Соединенным Штатам придется считаться с Россией. Он также указал на различия россиян и американцев.