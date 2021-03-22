Лавров раскрыл суть западной дипломатии

Вадим Карасев

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл суть западной дипломатии. Свою позицию он высказал, отвечая на вопросы китайских СМИ. Беседа опубликована на сайте МИД.

Рассуждая о нынешней политике США и их союзников, Лавров отметил, что на Западе разучились применять классическую дипломатию. «Дипломатия — это отношения между людьми, это умение слушать друг друга, слышать друг друга и умение находить баланс интересов. Когда же разговор на дипломатическом уровне приобретает характер ультиматумов, и от партнера ждут исключительно "признания своих ошибок" и согласия на выдвигаемые требования, — это не дипломатия», — заявил он.

Министр посетовал на то, что «как только наши западные партнеры (которые такими методами пользуются) встречают вежливый отпор, они тут же переходят к санкциям». В качестве последнего примера он привел ситуацию, когда Евросоюз объявил санкции против Российской Федерации «под вымышленным предлогом, обвиняя нас в том, что никто никогда не доказал, и даже единого факта нам не предъявил».

19 марта глава МИД России придумал новый термин для описания действий западных лидеров. Об этом сообщила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. «Сергей Лавров ввел новый политологический термин — фриковая дипломатия западных лидеров», — написала Захарова. В своем посте она привела слова министра с заседания Попечительского совета Фонда Гончарова, где тот обратил внимание на то, что «в арсенале ряда западных лидеров появился новый феномен: фейковая, а порой — и фриковая дипломатия».