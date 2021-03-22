Лавров рассказал, что продвигают на мировой арене Россия и Китай

Лидия Мартынова

Россия и Китай продвигают на мировой арене объединительную повестку, тогда как США навязывают всем свою волю и требования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Рассматриваем новую эпоху российско-китайских отношений … прежде всего, в контексте широкой ситуации, складывающейся на международной арене. Она претерпевает очень глубокую трансформацию, укрепляются новые центры экономического роста, финансового могущества и политического влияния", - рассказал Лавров в интервью китайским журналистам.

По его оценке, объективным тенденциям становления подлинно многополярного, демократичного мира пытаются помешать некоторые западные государства во главе с США, которые "хотят любой ценой сохранить свое доминирование в глобальной экономике и международной политике, навязать всем и вся повсюду свою волю и требования".

"Россия с КНР в ответ продвигают конструктивную, объединительную повестку дня. Мы заинтересованы в том, чтобы международная архитектура была справедливой, демократичной, обеспечивала устойчивость и опиралась на широкое взаимодействие государств и их интеграционных объединений, как мы и делаем с китайскими друзьями, развивая интеграционные процессы в Евразии", - заявил Лавров.