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Лавров рассказал о демонстрации США полной недоговороспособности

Лавров рассказал о демонстрации США полной недоговороспособностиСергей ЛавровФото: Министерство иностранных дел России / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что выход США из ядерной сделки с Ираном — это демонстрация полной недоговороспособности Вашингтона. Свою позицию он высказал, отвечая на вопросы китайских СМИ. Беседа опубликована на сайте МИД.

Лавров отметил, что США не просто прекратили выполнять свои обязательства по договору, который сейчас пытаются реанимировать, но и запретили всем остальным странам выполнять резолюции Совета Безопасности ООН. По словам министра, на Западе восприняли данное решение Вашингтона как «реальность». Однако российский министр подчеркнул, что это не «реальность», а грубейшее нарушение международного права.

Глава МИД выразил надежду, что США, которые изъявили намерение вернуться в ядерную сделку, реализуют свое желание.

Ранее Лавров раскрыл суть западной дипломатии. Рассуждая о нынешней политике США и их союзников, он отметил, что на Западе разучились применять классическую дипломатию. Министр также посетовал на то, что «как только наши западные партнеры (которые такими методами пользуются) встречают вежливый отпор, они тут же переходят к санкциям».

Договор СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций. Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.

В мире

По материалам: lenta.ru
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