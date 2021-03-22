Лавров во время визита в Китай надел маску с нецензурным посланием

Вадим Карасев

В TikTok министерства иностранных дел России появилось видео, на котором глава ведомства Сергей Лавров носит маску с матерной репликой на английском языке во время визита в Китай.

На видео Лавров заснят на фоне водоема в деловом костюме. На его маске написано: "FCKNG QRNTN", что может расшифровываться, как "****** (чёртов) карантин". По данным РИА Новости, аксессуар ему подарили журналисты ко дню рождения.

Стоимость подобной маски в интернет-магазинах варьируется в районе 400-450 рублей. Сам министр пока никак не прокомментировал свой неформальный вид.

Как сообщал NEWSTES, ранее в интервью китайским СМИ Лавров призвал отходить от западных платежных систем и доллара.