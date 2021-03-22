Людмила Журавлева – лучший бизнес-ментор в Москве

Роман Иванов

Развитие бизнеса – это тяжкий и кропотливый труд, требующий определенных знаний и немалого опыта. Также успешный бизнес напрямую зависит от сотрудников вашей компании их мотивации в работе.

Журавлёва Людмила Витальевна является лучшим бизнес-менторов в Москве. На официальном сайте https://ludmilazhuravleva.ru/ представлена вся детальная информация по программе и методике обучения. Высокий профессионализм и практический опыт специалиста поможет вам и вашей компании полностью раскрыть свой потенциал.

Гарантия результата

Каждый клиент, который обратится за помощью к Людмиле Витальевне Журавлёвой, обязательно получает гарантированный результат по итогам прохождения всего курса обучения.

Всем слушателям программы обучения предоставляется подробная информация и детальная методика обучения, гарантирующая положительную динамику развития ведения бизнеса и раскрытия потенциала всех участников проекта.

Людмила Витальевна имеет огромный практический опты, повысила успех пяти крупных компаний, которые ведут свою деятельность на территории Российской Федерации и Великобритании.

В настоящий момент Журавлёва является создателем и председателем Ученого совета по теории методики иноязычного образования. Методика МИО была разработана знаменитым на весь мир профессором Пассовым Е.И. и направлена на деятельность педагогов и менеджмента в различных направлениях.

Ещё одним важным элементов в обучении является Технология образования профессионалов. Благодаря выстроенной закономерности вы без труда сможете развить определенные навыки своих сотрудников, как уже сформировавшегося коллектива, так и вновь прибывших работников.

Под эгидой Журавлевой Л.В. га территории РФ и Англии уже функционируют 12 центров образования, в систему обучения которых прямо интегрирована новейшая непрерывная методика ТОП и МИО.

Больше информации о стимуляции познания и стремления к самосовершенствованию вы сможете найти на страницах официального сайта бизнес-ментора в Москве Людмилы Витальевны Журавлёвой по адресу ludmilazhuravleva.ru. Логичное мышление и осмысленное образование по современной методике!