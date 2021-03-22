Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Лукашенко считает идеологию фашизма чуждой жителям Белоруссии

Лукашенко считает идеологию фашизма чуждой жителям Белоруссии

В Белоруссии есть те, кто намеренно пытается возродить символы нацизма. Однако, в целом, фашистская идеология чужда белорусам. У этого народа генетическая память стала настоящим национальным иммунитетом.


Такое заявление сделал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Накануне он посетил мемориальный комплекс “Хатынь” и вместе с сыновьями принял участие в республиканском митинге-реквиеме “Лампада памяти” к 78-й годовщине хатынской трагедии.

22 марта 1943 года фашистские каратели сожгли заживо и расстреляли почти всех жителей Хатыни. Это – 149 человек, в том числе, 75 детей. В 1969 году на месте уничтоженной гитлеровцами деревни был открыт мемориальный комплекс.

“Трагедия Хатыни и тысяч деревень и городов с такой же судьбой – это неутихающая боль в сердце белорусов, всех советских людей”, – цитирует ТАСС слова Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что идеи нацизма начинаются со слов о превосходстве одних народов над другими, разделения на высших и второстепенных.

“Страшно то, что эти теории и сегодня находят своих приверженцев во всем мире. Но, слава богу, фашистская идеология чужда нашим белорусам, чья генетическая память стала настоящим национальным иммунитетом”, – подчеркнул Лукашенко.

РИА “NEWSTES” писало, в Кремле прокомментировали скандальное заявление Лукашенко, что Россия и Белоруссия не являются друзьями.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, говоря о словах белорусского главы об отсутствии у его страны друзей, напомнил, что две страны находятся в составе Союзного государства, поэтому они, скорее, родственники.

“Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России. Все-таки мы в одном Союзном государстве, и здесь скорее мы не друзья, а братья”, – объяснил журналистам представитель Путина.

Александр Лукашенко выступил со своим заявлением 13 марта, оценивая результаты социологического исследования в канун VI Всебелорусского народного собрания.

Сообщение Лукашенко считает идеологию фашизма чуждой жителям Белоруссии появились сначала на Информационное агентство "SM News".

В мире / Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

"Нацелить ракеты на Москву": японцев возмутили Ту-95МС над Тихим океаном
"Нацелить ракеты на Москву": японцев возмутили Ту-95МС над Тихим
«Я не говорил о смерти своего ребенка!»: Марк Горонок в бешенстве из-за обвинений супруги
«Я не говорил о смерти своего ребенка!»: Марк Горонок в бешенстве
Отель на побережье и прогулки на яхте: Виктория Романец и Антон Гусев наслаждаются отдыхом в Мексике
Отель на побережье и прогулки на яхте: Виктория Романец и Антон Гусев
Минфин предупредил о рисках блокировки российских активов за рубежом
Минфин предупредил о рисках блокировки российских активов за рубежом
Оценены последствия введения новых американских санкций против России
Оценены последствия введения новых американских санкций против России
В России запатентовали новый метод добычи трудноизвлекаемого газа
В России запатентовали новый метод добычи трудноизвлекаемого газа
Россиянам в некоторых регионах пообещали «настоящую теплынь»
Россиянам в некоторых регионах пообещали «настоящую теплынь»
Врач рассказал о масштабах постковидного синдрома в России
Врач рассказал о масштабах постковидного синдрома в России
Россиянам предрекли отсутствие «взрыва весеннего тепла»
Россиянам предрекли отсутствие «взрыва весеннего тепла»
Лавров рассказал, что продвигают на мировой арене Россия и Китай
Лавров рассказал, что продвигают на мировой арене Россия и Китай
Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло
Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло
Александр Хинштейн предрек новые задержания губернаторов
Александр Хинштейн предрек новые задержания губернаторов

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Владимир Жириновский призвал нанести превентивный удар по базам ВС Украины в Донбассе
Владимир Жириновский призвал нанести превентивный удар по базам ВС
Посол Келин назвал «практически мертвыми» политические отношения России с Британией
Посол Келин назвал «практически мертвыми» политические отношения
Рар: США вряд ли развяжут торговую войну против ФРГ из-за “Северного потока-2
Рар: США вряд ли развяжут торговую войну против ФРГ из-за “Северного
"Проворонили страну". Почему референдум о сохранении СССР не помог
"Проворонили страну". Почему референдум о сохранении СССР не помог

Еще по теме

Лукашенко назвал идеологию фашизма чуждой белорусам на уровне генов
Беларусь преодолела спад в экономике, заявил Лукашенко
Фашизм и ненависть в Белоруссии не пропустят, заявил Лукашенко
Лукашенко рассказал о главном событии 2017 года для Белоруссии