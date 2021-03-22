Лунный день сегодня 22 марта 2021 года

Вадим Карасев

Энергетика ночного светила переменчива, поэтому так важно заранее узнать о том, каким будет его настроение. Рекомендации астрологов помогут провести день успешно и обойти стороной неприятности.

В понедельник астрологи рекомендуют во всем полагаться на свой внутренний голос и следовать велению сердца. В эти сутки принуждение может обернуться большими неприятностями, поэтому нельзя заставлять себя делать то, что вызывает внутренний протест, а также заставлять окружение плясать под свою дудку.

Фаза Луны: в 10 лунный день ночное светило перемещается в Знак Рака. Этот день отличается всплеском творческой энергии, которую нужно использовать для достижения новых успехов.

Магнитные бури 21 марта: ожидается слабое возмущение геомагнитного поля Земли, в связи с чем важно позаботиться о самочувствии.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

творчество;позитивный настрой;забота о здоровье;завершение текущей работы;духовные практики.кредитование;принуждение;агрессия;переутомление.

Растущая Луна в сочетании с созвездием Рака наделяет пространство кипучей энергией, которую лучше всего направлять в русло созидания. В этот понедельник многих потянет к дому, в котором захочется создать уют и комфорт. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к своим желаниям, чтобы создать в своем жилище место силы.

Что надеть в этот понедельник

В этот понедельник астрологи рекомендуют выбирать одежду желтых оттенков, которые помогают поддерживать позитивный настрой и дают возможность творить. Яркий гардероб подчеркнет индивидуальный стиль, поможет найти себя и не обращать внимания на досадные неприятности. Камнем-талисманом этого дня выступит янтарь, а из украшений лучше всего подойдут изделия из натуральных материалов — кожи и дерева.

Финансы и работа в 10 лунный день

В 10 лунные сутки неплохо продвигается научная работа, однако астрологи рекомендуют в первую очередь обратить внимание на текущие дела и завершить их. День отличается всплеском творческой энергии, и тем, кто работает в сферах, связанных с искусством, повезет вдвойне. Активность, позитивный настрой и желание изменить мир к лучшему станут лучшими двигателями личного прогресса.

С осторожностью в понедельник нужно относится к финансам. В эти сутки нежелательно брать кредиты и давать накопления в долг. Спонтанные траты также не приведут к материальному благополучию, поэтому деньги лучше не тратить, а откладывать.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В понедельник оставаться в хорошем настроении важно как для самочувствия, так и для успехов в деловой среде и личной жизни. Небольшое возмущение на Солнце может стать причиной недомоганий, поэтому важно следить за самочувствием, не переутомляться и вовремя отдыхать. Такая тактика убережет от неприятностей со здоровьем и настроением. Уместными в этот день будут духовные практики, позволяющие высвободить внутреннюю энергию.

Любовь и отношения 22 марта

В понедельник многие почувствуют необходимость в общении, и астрологи рекомендуют не закрываться от этого желания. Тем, кто уже нашел свою любовь, важно провести время с близкими, чтобы укрепить отношения. Тем, кто еще находится в поиске, можно смело назначать романтические свидания, привлекать любовь и не отказываться от новых знакомств.