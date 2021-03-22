Лунный календарь окрашивания волос на апрель 2021 года

Вадим Карасев

Окрашивание волос — ответственная процедура, и для того, чтобы результат радовал, стоит прислушаться к астрологам. Их рекомендации на апрель 2021 года помогут выбрать оптимальные дни для смены имиджа и не навредить локонам.

Второй месяц весны добавляет оптимизма, ведь природа начинает пробуждаться и настроение неизменно стремится ввысь. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют наслаждаться каждым весенним деньком, работать над собой, чтобы убрать внутренние блоки и барьеры, а также изменять имидж. Окрашивание волос пройдет успешно, если выбирать позитивные по энергетике дни.

1, 2 апреля: первые дни убывающая Луна будет в созвездии Стрельца. Это время подходит для окрашивания. Астрологи рекомендуют выбирать светлые оттенки, чтобы привлечь в жизнь позитивные перемены и насладиться новым ярким образом.

3, 4 и 5 апреля: эти дни стареющая Луна проведет в Знаке Козерога. Оптимальное время для окрашивания — 3 апреля. В этот день благодаря темным оттенкам получится укрыться от неприятностей и недоброжелателей. Остальные дни подходят для ухода.

6, 7 апреля: убывающая Луна в Водолее — не лучшее время для экспериментов. В эти дни лучше всего заняться уходом за локонами с помощью питательных масок, чтобы восстановить их силу и блеск.

8, 9 апреля: окрашивание волос во время пребывания убывающего ночного светила в Рыбах возможно, однако нужно тщательно выбирать мастера, чтобы результат не принес разочарований.

10, 11 и 12 апреля: Луна перемещается в Знак Овна. 10 апреля окрашивать волосы стоит тем, кто хочет кардинально изменить жизнь. 11 числа и 12, во время Новолуния, красить волосы нежелательно. В это время астрологи рекомендуют дать волосам отдохнуть и воспользоваться лишь отварами трав для укрепления волосяных луковиц.

13, 14 апреля: первые дни роста Луна проведет в Тельце. Это время подходит для колорирования. Светлые пряди помогут привлечь деньги и внимание нужных людей. Использовать стоит природные красители, чтобы избежать ломкости волос.

15, 16 и 17 апреля: Луна в Близнецах дарит противоречивую энергетику, и астрологи рекомендуют запланировать окрашивание на первую половину 15 апреля. В остальные дни есть риск навредить локонам.

18, 19 апреля: рост Луны продолжается, и в эти дни она будет в Раке. Красить волосы нежелательно из-за вероятности перепадов настроения. Результат может быстро разонравиться, поэтому лучше остановиться на ухаживающих процедурах, сделать ламинирование для укрепления кончиков волос.

20, 21 и 22 апреля: рост Луны продолжается, и три дня она будет пребывать в Знаке Льва. Тем, кто хочет поскорей разрешить трудности в деловой среде, астрологи рекомендуют покрасить волосы в темные оттенки 21 апреля. 20 и 22 числа рыжие оттенки помогут привлечь в жизнь любовь.

23, 24 апреля: рост Луны в Девы — отличное время для экспериментов. Яркие оттенки помогут сохранить позитивный настрой и дать отпор обидчикам. В эти дни можно не только красить волосы, но и делать модные прически, чтобы почувствовать себя на высоте и насладиться новым дерзким образом.

25, 26 апреля: во время роста Луны в Весах окрашивание может привести к разочарованию. В эти дни астрологи рекомендуют поухаживать за локонами, чтобы предупредить их ломкость и появление перхоти.

27, 28 апреля: Полнолуние 27 апреля и последующее убывание Луны в Скорпионе — не время для экспериментов. Окрашивание волос лучше не проводить, чтобы не навлечь на себя неприятностей.

29, 30 апреля: Луна продолжает убывать, перемещаясь в Знак Стрельца. Астрологи рекомендуют 29 апреля красить волосы в темные оттенки, чтобы не стать жертвами манипуляторов. В последний день месяца окрашиванию лучше предпочесть уход.