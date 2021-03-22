Mamba и Teddy Food предлагают позаботиться о котах

Влада Некрасова

Популярная в России онлайн-площадка для знакомств Mamba и сервис помощи бездомным животным Teddy Food выпустили серию специальных виртуальных подарков (гифтов) в виде мартовских котиков. Средства от их продажи будут перечислены в Teddy Food и пойдут на корм для питомцев в более чем 30-ти приютах для животных в 16 городах России.

Интересно, что популярный (независимо от пола) во всемирной паутине тренд «прокотиков», на Мамбе, судя по данным пользователей, даёт значительный перекос в сторону «сильного пола» — мужчины указывают в описании анкеты «живу с котом» на 230% (!) чаще, чем женщины. Кроме того, они охотно используют фото с котами, тогда как женщины – очень редко. Впрочем, эти неожиданные, на первый взгляд, тенденции еще ждут своего исследователя-социолога.

В любом случае, новый совместный проект Mamba и Teddy Food, что называется, «зайдет» пользователям приложения, так как подаренный гифт ненавязчиво характеризует дарителя как человека с добрым сердцем.

Этот проект – отнюдь не первый социальный проект Мамбы. В содружестве с Всемирным фондом дикой природы (WWF) пользователи Мамбы уже помогали спасать популяцию дальневосточных аистов. А прошлой осенью — дарили друг другу виртуальные подарки «Нежное сердце», средства от продажи которых были перечислены в центр Насилию.нет.

«Как показала практика, пользователи охотно участвуют в таких акциях, ведь в данном случае подарок обретает дополнительный смысл – «делать добро», — говорит директор по маркетингу Mamba Петр Бойцов.

Не сомневается в успехе совместного проекта и CEO Teddy Food Павел Котосов: «Проект привлечет к Teddy Food широкую аудиторию, а это значит, что ещё больше питомцев в приютах получат помощь. Наша миссия — сделать помощь животным массовой, прозрачной и доступной для всех. Мы счастливы, что благодаря Mamba у нас появилась возможность подарить животным еще больше внимания и заботы, а главное — увеличить шансы на успешный пристрой в новые любящие семьи».