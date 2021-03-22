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Марина Страхова и Данил Сахнов могут воссоединиться

Марина Страхова и Данил Сахнов могут воссоединиться

Марина Страхова, как истинная выпускница телестройки, не скучает в одиночестве после расставания с партнером. Еще не все поклонники осознали, что она рассталась с Владом Ивановым, а блондинка уже появляется у своих друзей в компании Дани Сахнова. Теперь пользователи ждут, когда же они объявят о своем воссоединении, ведь на проекте их пара хоть и недолго, но нравилась зрителям.

Марине Страховой не пришлось долго скучать в одиночестве после расставания с Владом Ивановым. И, как оказалось, Даниил Сахнов, отказавшийся от общения со Страховой, которую он якобы так раздражал, что она не могла находиться с ним в одном помещении, уже не раздражает Марину за периметром. Девушка чувствует себя превосходно в его компании, пишет newstes.ru.
Вместе с Даней Марина побывала в гостях у Григорьевых-Аполлоновых и дала повод для беззлобных шуток. Сергей Григорьев-Аполлонов показал парочку в сторис и сообщил, что Маринка прибыла в сопровождении нового (старого) кавалера. Так что у них есть все шансы возобновить отношения. Началось все с того, что Даня и Марина обнимались на вечеринке, посвященной ее дню рождения.

После этого они вместе прибыли на Рублевку. Интересно, что у Григорьевых-Аполлоновых и Таня Строкова гостит периодически, причем теперь ее сопровождает уже не Сахнов, а Никита Рудаков. Кстати, Сахнов со Страховой прибыли вместе с Димой Чайковым и Алиной Галимовой. Не могут экс-участники избавиться от привычки ходить компаниями.

«Дом 2 закрыли, но все так и живут в вакууме. Можно же партнера поискать не из домовцев», «Миритесь, Танюха взбесится», «Красивая пара», - рассуждают пользователи.

После закрытия телестройки практически все герои остались в столице, и теперь постоянно гостят друг у друга, общаются только со своими, а праздники отмечают большими компаниями. Может, боятся неприятных столкновений, ведь в последнее время досталось от окружающих очень многим: Чайкову, Чобаняну, Уманскому. Лучше действительно передвигаться парами?
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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