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МЧС предупредило россиян о начале весеннего паводка

МЧС предупредило россиян о начале весеннего паводкаФото: МЧС РФ / РИА Новости

МЧС России предупредило россиян о начале весенних паводков. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно официальному заявлению, паводок в этом году начнется в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В министерстве отметили, что обычно на их территории данное природное явление возникает из-за обильных осадков и таяния ледово-снегового покрова.

Представители ведомства также определили регионы, требующие повышенного внимания в паводкоопасный период. Они добавили, что осуществляется постоянный мониторинг по всем рекам Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья и северо-западной части страны. Для этого также применяются дроны.

Ранее климатолог Екатерина Пестрякова рассказала, что под угрозой затопления из-за глобального потепления и таяния вечной мерзлоты в первую очередь находятся Санкт-Петербург, Курганская и часть Челябинской областей. По ее словам, эти территории могут быть затоплены из-за низкого расположения относительно уровня Мирового океана.

Россия

По материалам: lenta.ru
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