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«Менял жен и любовниц»: звезда сказок Наталья Седых не пришла на похороны бывшего мужа

«Менял жен и любовниц»: звезда сказок Наталья Седых не пришла на похороны бывшего мужа

Артистка прожила в браке с Виктором Лебедевым десять лет, но так и не смогла переехать к нему в Петербург. Седых не покинула столицу даже ради последнего прощания с экс-возлюбленным, умершим в начале марта.


По словам 72-летней Натальи Седых, начало их отношений с Лебедевым было очень романтичным. Композитор красиво ухаживал и с придыханием смотрел на артистку. Однако их жизнь омрачало расстояние. Виктор Михайлович много работал в Санкт-Петербурге, тогда как Седых танцевала в Большом театре в Москве и была не готова бросить все ради любви. Они нечасто встречались, в одно из таких свиданий Наталья Евгеньевна застала музыканта с любовницей.  «Меня это ранило безумно. Он оказывается, устал меня ждать», — вспоминает она.

Тем не менее, расстаться паре удалось без громких скандалов. Седых нежно вспоминает о бывшем муже, отмечая, что он многое успел сделать в жизни. «Жил он как хотел, в достатке и красоте. Менял жен и любовниц. В общем, все было хорошо», — делится Наталья Евгеньевна. 

После того, как Лебедев скоропостижно скончался, артистка хотела почтить его память и поехать на похороны. Но их общий сын Алексей оказался против. Наследник уверил мать, что это может быть опасно, особенно во время пандемии. «Очень тяжело и очень больно. Но Алеша мне запретил ехать в «ковидном» «Сапсане». Ну, может, я там и не нужна?» — рассуждает актриса. 

Напомним, что после развода с Седых композитор женился на любовнице Ирине. Актриса же больше в официальный брак не вступала. Она посвятила себя работе, а также занималась воспитанием сына. Сейчас Наталья Евгеньевна живет одна в столичной квартире. Она признается, что теперь, на пенсии, может больше времени уделить самой себе. «Мне классно. Я наслаждаюсь жизнью. Я так никогда не жила. Мне немного надо, чтобы порадоваться», — говорит звезда. 

Несмотря на солидный возраст, Седых выглядит гораздо моложе своих лет. Артистка не скрывает, что часто прибегает к услугам косметологов и делает различные процедуры для красоты. «Мне очень нравится гиалуроновая кислота», — добавляет она в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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